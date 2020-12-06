РИАМО - 6 дек. Площадь пожара в квартире в 1-м Новомихалковском проезде в столице составила 40 квадратных метров, открытое горение ликвидировали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре по адресу: 1-й Новомихалковский проезд, 2, строение 2, поступило в 15:54 в воскресенье. Горела квартира на девятом этаже.

«Принятыми мерами в 16:22 пожар был локализован на площади 40 квадратных метров. В 16:25 открытое горение ликвидировано», - говорится в сообщении.

В квартире происходило возгорание личных вещей и мебели.

В ходе тушения пожара были спасены 14 человек, среди них один ребенок, которого передали для осмотра наряду скорой помощи.