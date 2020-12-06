РИАМО - 6 дек. Пожарные ликвидировали открытое горение в квартире жилого дома на севере столицы, пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание произошло в жилом доме по адресу: 1-й Новомихалковский проезд, 2. Информация о пострадавших не поступала.

«В 16:25 открытое горение ликвидировано», - говорится в сообщении.

Как уточнил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Москве, возгорание произошло на девятом этаже. С восьмого этажа спасен один человек, с вышележащих этажей - четыре человека.