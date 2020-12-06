РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. Акционерное общество «Люберецкий водоканал» с 1 января 2021 года перейдет на прямые договоры ресурсоснабжения с собственниками помещений, обслуживаемых «Областной управляющей компанией», сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский» администрации Люберец.

«АО «Люберецкий Водоканал» уведомляет о том, что с 1 января 2021 предприятие переходит на прямые договоры ресурсоснабжения в части предоставления коммунальной услуги холодного водоснабжения и водоотведения непосредственно собственникам и нанимателям помещений многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «Областная управляющая компания», - говорится в сообщении.

Для осуществления холодного водоснабжения и водоотведения, необходимого для содержания общедомового имущества, продолжает свое действие договор №1715 от 20 апреля 2020 года, заключенный между ООО «Областная управляющая компания» и АО «Люберецкий водоканал».

«Переход на прямые договоры происходит одновременно для всех собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирного дома и не требует их заключения в письменной форме. С типовой формой договора можно ознакомиться на сайте «Люберецкого водоканала» и в постановлении правительства Российской Федерации №897 от 13 июля 2019 года», - отмечается в материале.

Показания индивидуальных (поквартирных) приборов учета холодной и горячей воды необходимо ежемесячно (до 20 числа текущего месяца) передавать в МосОблЕИРЦ по телефону: 8 (496) 245-15-99, который работает ежедневно с 08:00 до 22:00 или создать личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ.

«Так же для начала корректной работы по прямым договорам с ресурсоснабжающей организацией АО «Люберецкий водоканал» в декабре 2020 года необходимо передать показания по телефону: 8 (498)732-80-91, а также прислать на электронную почту: Taran_VU@lubvodokanal.ru паспорта приборов учета, акт ввода в эксплуатацию прибора учета, свидетельства о поверке, номер телефона собственника», - подчеркивается в сообщении.

Оплата за холодное водоснабжение и водоотведение будет производиться на основании платежного документа, сформированного МособлЕИРЦ.