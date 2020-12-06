РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. После спектакля в Театре Наций Москвы педагог подольского центра реабилитации бездомных животных «Юна» расскажет о том, как можно помочь животным, оказавшимся на улице, сообщается в группе «Центр реабилитации животных «Юна» в соцсети «ВКонтакте».

В воскресенье при поддержке подольского центра «Юна» пройдет премьера спектакля «На острове Сальткрока» режиссера Полины Стружковой на сцене нового пространства Театра Наций совместно с Творческим объединением 9. Герои одноименной повести Астрид Линдгрен попадают на маленький остров в Балтийском море.

«Папа-вдовец и его четверо детей переживут первую любовь и первую потерю, познакомятся с жителями острова, с маленькой Червен и ее сенбернаром Боцманом. Также у зрителей спектакля будет возможность попасть на «Юна-классы», которые будет проводит педагог Екатерина Кормильцева сразу после спектакля», - говорится в сообщении.

Участники урока «Юна-Класс» обсудят постановку и поговорят о домашних животных. Педагог расскажет, как животные оказываются без дома и чем люди могут им помочь.

Дни проведения урока «Юна-Класс» нужно уточнять у администрации театра. Увидеть спектакль на сцене можно также 26 и 27 декабря.