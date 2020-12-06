РИАМО - 6 дек. Участники VI национального чемпиона профмастерства «Абилимпикс» из столицы, победившие в различных номинациях, рассказали, как проходил конкурс и как хобби сделать профессией, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Команда столицы завоевала 108 медалей и по числу наград обогнала остальные регионы страны на чемпионате.

«Алене Коноваловой еще только 15 лет, но она уже одна из лучших в своем деле — девушка победила в компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий». Алена рассказывает, что любила готовить с самых ранних лет и всегда что-то пекла — с бабушкой, с мамой, с тетей, с сестрами», - говорится в сообщении.

Когда девушке предложили участвовать в чемпионате, то она пошла работать в пекарню. На турнире участница должна была сделать творожную булочку. В оборудованной аудитории ее снимали несколько камер, а рядом был только главный московский эксперт «Абилимпикса», он следил за четкостью и безопасностью выполняемого задания.

Она отметила, что выполнять данное задание было несложно.

«Я уже давно умею работать с тестом и знаю рецептуру — умею готовить. Конечно, было интересно, опыт для меня необычный, я никогда раньше не участвовала в соревнованиях. И у меня получилось», - добавила девушка.

После конкурса Коновалову взяли на работу в пекарню, где она готовилась к чемпионату. Так хобби девушки стало ее профессией.

20-летний Михаил Тышкевич завоевал серебряную медаль в робототехнике. Он учится в колледже по специальности «компьютерные системы и комплексы». Молодой человек отмечает, что робототехника ему близка и очень интересна.

«С самого детства я любил собирать конструкторы, мне нравилось делать электрические схемы и осваивать компьютер. Свой компьютер я собрал сам», — сказал Тышкевич.

Участникам чемпионата в рамках испытаний нужно было собрать робота, а также научить его доставлять грузы на условные склады. Тышкевич отметил, что собрать робота было несложно, но возникли небольшие трудности в том, чтобы правильно его запрограммировать на выполнение поставленной задачи.

Столичная студентка Полина Коренцова выиграла в компетенции «Карвинг». Художественной резке овощей и фруктов девушка научилась в ГБПОУ «Московский образовательный комплекс «Запад».

«Мне интересно заниматься карвингом, потому что я еще пишу картины. Так я могу составлять композиции не только на холсте», — подчеркнула Коренцова.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса чемпионат впервые проходил в дистанционном формате. Свыше 2 тысяч участников выполняли задания турнира в специальных аудиториях и мастерских под наблюдением экспертов и видеокамер по 77 компетенциям.