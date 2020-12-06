РИАМО - 6 дек. Главный врач столичной клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко считает, что пандемия Covid-19 может завершиться в конце 2021 года, передает РИА Новости.

​По его словам, ослабление темпов распространения инфекции можно ожидать ближе к лету следующего года.

«Мы уже начинаем вакцинировать, <…> уже довольно-таки приличная часть соприкоснется с этим вирусом, <…> я думаю, коронавирусная инфекция к окончанию 2021 года должна отступить», — сказал Вечорко в эфире телеканала «Россия 1».

В РФ на текущий момент выявлено 2 460 770 случаев Covid-19, полностью выздоровели 1 937 738 пациентов, умер 43 141 пациент.

Ранее эксперты сообщали, что пандемию коронавируса в России можно будет считать завершенной, когда антитела выявят у 75% населения страны.

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Текстовая трансляция

6 ДЕКАБРЯ

- Главврач Филатовской больницы озвучил сроки завершения пандемии. По его словам, пандемия Covid-19 может завершиться в конце 2021 года.

- Российские вузы проведут зимнюю сессию в онлайн‑формате. Студенты 37% российских вузов и филиалов в настоящий момент обучаются на дистанционке.

- 1404 пациента с коронавирусом госпитализировали за сутки в столице. На ИВЛ в настоящий момент находятся 462 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 29 039 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 295 больных. В Москве - 7 512.

- 72 пациента с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9349 заболевших.

- 25 тыс человек приняли участие в третьем этапе испытаний вакцины от Covid‑19 в Москве. В столице открыли электронную запись на вакцинацию от коронавируса для горожан.

- Еще 5536 пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. Всего в городе выздоровели после заболевания 490 844 пациента.

- В Москве планируют привить от коронавируса около 7 млн горожан. В первую очередь прививку поставят тем, кто относится к группе риска во время пандемии.