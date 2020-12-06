РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Затор длиной порядка 2 километров образовался на трассе А-107 в городском округе Подольск в воскресенье днем, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Движение транспорта затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до подъезда к Толбинскому кладбищу. Средняя скорость движения составляет порядка 20 километров в час.

Также движение автотранспорта затруднено в центре города на улицах Кирова, проспект Ленина, Большая Серпуховская и других.