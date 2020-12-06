РИАМО - 6 дек. Строительство магазина продолжается в подмосковном Жуковском, все работы по возведению объекта ведутся в графике, завершить их планируется в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы регионального Главгосстройнадзора.

Застройщиком магазина выступает ООО «СпецСтройМонтаж».

«Планируется, что строительство завершится в 2023 году. На сегодняшний день готовность объекта составляет 30%», — сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Жители могут самостоятельно следить за ходом строительства объектов на территории региона с помощью мобильного приложения «Подмосковные стройки».