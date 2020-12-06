РИАМО - 6 дек. В столице атмосферное давление вплотную приблизилось к рекордными показателям, на главной метеостанции ВДНХ зафиксировано давление в 767,7 миллиметра ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

В 13:00 давление понизилось на одну десятую и составило 767,6 миллиметра ртутного столба.

«Рекорд давления для 6 декабря составляет 768 миллиметров ртутного столба, <...> сохраняется с 2002 года», — говорится в сообщении.

Давление продолжит расти в течение дня и его окончательное значение можно будет узнать в конце суток.

В начале новой недели в городе сохранится высокий фон атмосферного давления. Не исключены рекордно высокие значения.

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