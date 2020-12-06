РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 дек. Глава подмосковных Котельников Сергей Жигалкин вручил ключи от новой квартиры ребенку-сироте, достигшему совершеннолетия.

«Очень интересно было пообщаться с Алексеем — вручил ему ключи от новой квартиры. Парень молодец. Хорошо учился, поступил в вуз на бюджет по специальности «геология». Говорит, еще в школе любил географию», — написал Жигалкин в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что юноша уже побывал в Астрахани, Дагестане и Курской области, ему нравится путешествовать по России.

«Обсудили и другие увлечения парня, его планы на будущее и идеи по обустройству своей новой квартиры», — отметил Жигалкин.

В 2020 году в Котельниках обеспечили собственным жильем троих-детей сирот, которым исполнилось 18 лет.

«Я считаю, это огромное подспорье для них и отличный шанс построить достойное будущее», — заключил Жигалкин.