РИАМО - 6 дек. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что речи об отмене зимней сессии в отечественных вузах из-за коронавируса не идет, ее проведут в онлайн-режиме.

«Многие <…> хотели бы, но не отменим зимнюю сессию. Есть <...> приказы Минобрнауки для вузов, зимнюю сессию рекомендовано провести дистанционно», — сказал Фальков в эфире Радио «Комсомольская правда».

Министр добавил, что студенты 37% российских вузов и филиалов в настоящий момент обучаются на дистанционке, это 478 учреждений.

Фальков также опроверг массовое отчисление иностранных студентов из-за пандемии.

Глава Минобрнауки добавил, что в РФ нет никаких установок на отчисление иностранцев.

В России число выявленных случаев коронавируса достигло 2 460 770. За пандемию вылечились 1 937 738 человек, 43 141 пациент скончался. ​

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Текстовая трансляция

6 ДЕКАБРЯ

- Главврач Филатовской больницы озвучил сроки завершения пандемии. По его словам, пандемия Covid-19 может завершиться в конце 2021 года.

- Российские вузы проведут зимнюю сессию в онлайн‑формате. Студенты 37% российских вузов и филиалов в настоящий момент обучаются на дистанционке.

- 1404 пациента с коронавирусом госпитализировали за сутки в столице. На ИВЛ в настоящий момент находятся 462 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 29 039 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 295 больных. В Москве - 7 512.

- 72 пациента с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9349 заболевших.

- 25 тыс человек приняли участие в третьем этапе испытаний вакцины от Covid‑19 в Москве. В столице открыли электронную запись на вакцинацию от коронавируса для горожан.

- Еще 5536 пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. Всего в городе выздоровели после заболевания 490 844 пациента.

- В Москве планируют привить от коронавируса около 7 млн горожан. В первую очередь прививку поставят тем, кто относится к группе риска во время пандемии.