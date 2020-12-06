РИАМО - 6 дек. Молодой самец двухцветного кожана залетел в квартиру на 31-м этаже дома в микрорайоне Северное Чертаново, хозяева обратились за помощью к спасателям, говорится сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Животное, по всей видимости, решило перезимовать в тепле, но семья москвичей не очень обрадовалась такому соседству. Домашние кошки также встретили мышь с подозрением.

«Прибывшие спасатели «СпасРезерва» аккуратно забрали животное со шторы под потолком. Малыша передали сотрудникам Московского зоопарка», — говорится в сообщении.

Летучая мышь перезимует в центре реабилитации рукокрылых, а весной ее выпустят на волю. Спасатели дали ему имя Галлет.

Двухцветный кожан — летучая мышь среднего размера. Длина тела может достигать 6,4 сантиметра, размах крыльев — от 27 до 33 сантиметров, а вес обычно составляет от 8 до 20 граммов. Его название происходит от окраски меха, которая сочетает два цвета. Спина окрашена от рыжего до темно-коричневого, а брюхо — белое или серое. Данное животное встречается достаточно редко. Вид охраняется, так как находится под угрозой из-за изменения среды обитания.