РИАМО - 6 дек. Пожарные потушили возгорание в бане в деревне Барское Орехово-Зуевского городского округа, на тушение ушло порядка 20 часов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило 5 декабря в 17:29. Загорелась баня в городском округе Орехово-Зуево, деревня Барское.

«В 21:28 — локализация пожара. В 22:12 — ликвидация открытого горения. 6 декабря в 13:11 пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 960 квадратных метров. В тушении принимали участие 30 человек и десять единиц техники.