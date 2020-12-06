РИАМО - 6 дек. Камера наблюдения сняла инцидент на Судостроительной улице в столице, где сотрудник полиции во время стрельбы ранил 13-летнюю девочку, сообщает РЕН ТВ.

Минувшей ночью 33-летний сотрудник ППС устроил стрельбу из травматического оружия на Судостроительной улице. Ранение получила несовершеннолетняя девочка, находившаяся рядом с ним, ее госпитализировали. Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия.

На кадрах видно, как мужчина после стрельбы ведет раненого ребенка к скамейке у подъезда. Видно, что девочка хромает.

Полицейский тем временем разговаривает по мобильному телефону, возможно, что он вызывает скорую помощь. В какой-то момент девочка пытается убежать с места происшествия, но ее возвращают обратно.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили, что по факту инцидента проводится служебная проверка.

Полицейский будет уволен из ОВД.