РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Рабочие установили новые дорожные знаки, запрещающие парковку автотранспорта на Советской улице Подольска, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На днях на улице Советская в Подольске установили новые дорожные знаки, запрещающие стоянку автотранспорта. Так, знаки «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» были установлены в количестве пяти штук, «Стоянка запрещена по четным числам месяца» — шесть штук, а также «Работает эвакуатор» — 11 штук», — говорится в сообщении.

На узких участках дорог — в местах расположения многочисленных офисов учреждений и организаций, где большое количество транспортных средств осуществляет парковку, — возникает проблема затрудненного встречного разъезда.

Автомобили, стоящие по обеим сторонам дороги, сужают проезжую часть и делают встречное движение практически невозможным. Кроме того, затруднена уборка таких дорог.