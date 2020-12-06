РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Рабочие приступили к установке световых фигур в виде елочек на кругу Южного обхода городского округа Подольск, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Учреждение «Подольский комбинат благоустройства» продолжает украшать город к новогодним и рождественским праздникам.

«Так, новые световые елочки засияли на бульваре Льва Толстого. В воскресенье их вместе с другими световыми фигурами устанавливают на кругу Южного обхода Подольска на улице Кирова», - говорится в сообщении.

В Подольске устанавливают световые елочки разных цветов - синие, зеленые, желтые, красные.