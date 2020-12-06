РИАМО - 6 дек. Московское областное УФАС России привлекло ООО «Виробан» к административной ответственности на сумму 50 тысяч рублей за нарушение закона «О защите конкуренции», говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Подмосковью.

«Компания не представила по требованию ФАС России документы и сведения, затребованные в рамках анализа состояния конкурентной среды на товарном рынке медицинских масок», — говорится в сообщении.

Ответственность за данное нарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей.

Действия фирмы привели к затруднению исполнения антимонопольным органом функции по предупреждению монополистической деятельности.