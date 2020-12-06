РИАМО - 6 дек. Суд арестовал всех трех подозреваемых в расправе над супружеской парой и их несовершеннолетней дочерью в Волоколамском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Трагедия произошла 4 декабря на окраине СНТ «Малахит» в Волоколамском округе Подмосковья. В заброшенном сгоревшем доме нашли фрагменты тел супружеской пары и их 16-летней дочери. Неподалеку обнаружили их обгоревший автомобиль с пулевыми отверстиями. Двух москвичей и одного жителя Солнечногорска задержали по подозрению в убийстве.

«По ходатайству следователя <…> Московской области судом в отношении трех подозреваемых в убийстве семьи из трех человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В ходе следственного эксперимента подозреваемые детально рассказали, как расстреляли автомобиль с жертвами, а также показали, как сжигали машину убитых и тела.

Ранее все трое мужчин признали свою вину. По данным следствия, между одним из подозреваемых и потерпевшими был длительный бытовой конфликт.

Видео следственного эксперимента на месте убийства семьи в Волоколамске>>