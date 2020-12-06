РИАМО - 6 дек. Полицейские задержали в Москве 45-летнего уроженца Центральной Африки, которого подозревают в хищений денег у граждан под предлогом «магического приумножения», сообщает на сайте «МВД Медиа».

Мужчина занимался так называемым «клонированием» денег. Для совершения ритуала он использовал купюру потенциальной жертвы, собственную банкноту такого же номинала, а также бумажные заготовки и химический раствор.

«Незаметно соединяя две купюры, аферист произносил заклинание и обливал их «волшебной» жидкостью. Затем показывал клиенту якобы удвоенную сумму. Убедившись, что человек верит в реальность обряда, мужчина проделывал такой фокус со всей пачкой денег и менял их на фальшивые», – сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Мужчину задержали при попытке хищения свыше 22 миллионов рублей у очередного клиента. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Злоумышленника поместили под стражу. Ранее он уже был судим. Полиция устанавливает дополнительные эпизоды его преступной деятельности.