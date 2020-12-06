РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 дек. Члены Юнармии подмосковных Котельников ответили на 30 вопросов о Великой Отечественной войне в рамках международной акции, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В школе №3 состоялась международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» в рамках реализации проекта «Большая история». Данный проект реализуется молодежным парламентом при Государственной думе РФ с 2015 года. Он направлен на историческое просвещение молодежи.

«Юнармейцы из класса 6А приняли активное участие в этом мероприятии. Задание включает 30 вопросов по основным событиям Великой Отечественной войны, которые подготовлены профессорско-преподавательским составом Военного университета министерства обороны Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Руководителем ресурсного центра гражданского и патриотического воспитания школьников «Юный патриот» является Владимир Шуляков.