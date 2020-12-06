РИАМО - 6 дек. 3D‑тур появился в Ленино‑Снегиревском военно‑историческом музее в подмосковной Истре, теперь каждый желающий сможет совершить увлекательную прогулку по музею и его экспозициям, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Старт работы проекта приурочили к 79-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

«Создание 3D-тура поддержал благотворительный фонд «Система». Проект включает в себя видеообзоры более 20 тематических залов музея, среди которых: награды, оружие, военная медицинская служба, День Победы и другие важные вехи Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Также экскурсия позволит посетить и территорию музейного комплекса с главными тематическими экспозициями — «Танковая площадка» и выставка «Артиллерия». На открытой территории музея установлены боевая техника СССР, американские «Шерманы» и уникальные трофейные экспонаты, включая немецкий танк «Тигр».

3D-тур станет удобным инструментом изучения истории и артефактов войны. Формат тура позволит выбирать каждому пользователю удобный для него режим просмотра. Так, например, можно пройти экскурсию с аудиогидом или самостоятельно выбирать залы и экспонаты на интерактивной карте.

Посетить музей можно уже сейчас по ссылке.

«3D-тур по Ленино-Снегиревскому музею — это уже третий онлайн-тур по музеям в Истре. Я невероятно рада, что в нашем округе удается реализовывать такие современные и действительно нужные в период пандемии проекты. Будущее, как известно, за технологиями, и, на мой взгляд, наш округ уже делает первые шаги вперед», — отметила глава округа Татьяна Витушева.