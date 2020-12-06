РИАМО - 6 дек. Новую иллюминационную новогоднюю композицию установили на центральной площади города специалисты МБУ «Коломенское благоустройство», жителей призвали бережно к ней относиться, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Хрустальная» карета, так полюбившаяся жителям, в этом году сменила упряжку — место оленей в ней заняла пара грациозных лошадей.

«Два года подряд карета украшала в праздничные дни наш город. В ее упряжке стояла пара северных оленей. К сожалению, фигуры животных не выдержали напора жителей и гостей города. Любители эффектных кадров сажали детей верхом на оленей, были случаи, когда такое пытались проделать и взрослые. Фигуры в композициях хрупкие, они не выдерживают подобных испытаний», — отметила директор учреждения Елена Курепина.

По ее словам, несколько раз подрядной организации приходилось ремонтировать композицию. Проломы в спинах, сломанные рога, копыта — все это восстанавливали с помощью 3D-технологий. Работа очень кропотливая и дорогостоящая.

В декабре 2019 года ноги одного из оленей не выдержали и окончательно сломались. Композицию пришлось частично демонтировать, а к 2021 году было принято решение заменить в карете оленью упряжку на лошадей.

По-новому заигравшая композиция привлекает еще большее внимание прохожих. Но печальный опыт прошлых лет многими уже забыт. Родители, бабушки, дедушки, забыв даже об элементарной безопасности, с умилением наблюдают, как их чада лавируют между конских копыт, спотыкаются о подмосток, падают, хватаются за светящиеся элементы.

«Это грустно, что жители не внемлют нашим неоднократным обращениям с просьбой бережно относиться к световым новогодним композициям. Ведь мы много сил прикладываем к тому, чтобы создать для всех праздничное настроение. И, поверьте, очень не хочется прятать такую красоту за высоким забором», — заключила Курепина.