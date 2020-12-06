РИАМО - 6 дек. На следующей неделе городские парки и усадьбы проведут для пользователей социальных сетей лекции о кино, фотовыставки и экскурсии в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Окунуться в атмосферу Москвы 30–80-х годов XX века горожане смогут, заглянув в Instagram-аккаунт парка «Красная Пресня». 7 декабря в 18:00 там начнется лекция историка театра и кино Виктории Фролковой», - говорится в сообщении.

Зрители трансляции увидят по фрагментам из советских фильмов, как с годами менялся архитектурный облик столицы.

Интервью с артистом цирка Аскольдом Запашным опубликует в соцсетях парк «Фили». Гость расскажет, как правильно общаться с огромными кошками 8 декабря в 13:00. В этот же день в 19:00 для зрителей 8-12 лет Таганский парк проведет мастер-класс по актерскому мастерству в Instagram.

Онлайн-экскурсия «Мифы звездного неба» пройдет в 14:00 10 декабря на страницах в соцсетях музея-усадьбы «Люблино». Участники узнают, какие тайны скрывает изображение созвездия Северная Корона на сводах потолка гостиной.

Виртуальная фотовыставка снимков советских елочных игрушек и праздничных масок откроется 11 декабря в 09:00 на странице в социальной сети «ВКонтакте» парка «Северное Тушино».

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