РИАМО - 6 дек. В жилом доме в деревне Старая в городском округе Воскресенск произошел пожар, в результате инцидента пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 02:29 поступила информация о возгорании в жилом доме по адресу: городской округ Воскресенск, деревня Старая, улица Полевая.

«В 10:41 — ликвидация пожара. Есть пострадавший», — говорится в сообщении.

В тушении данного возгорания принимали участие шесть человек и две единицы техники.