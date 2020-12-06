РИАМО - 6 дек. Несовершеннолетняя девочка, которая пострадала при стрельбе полицейского на юге столицы, доставлена в больницу, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Минувшей ночью 33-летний сотрудник ППС устроил стрельбу из травматического оружия на Судостроительной улице. Мужчину оперативно задержали. В результате инцидента ранения получила несовершеннолетняя девочка, находившаяся рядом со стрелявшим.

«Сотрудник патрульной-постовой службы территориального ОМВД задержан, он находится в подразделении ведомства. С ним проводят необходимые следственные действия. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ребенок находится в одной из городских больниц, где проходит обследование», — сказала Иванова.

Она добавила, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

МВД проводит служебную проверку, по результатам которой сотрудник будет уволен из ОВД по отрицательным мотивам.