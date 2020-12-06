РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В деревнях и селах городского округа Подольск ко Дню начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой возложили цветы возложили к памятникам погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В честь Дня начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой в 1941 году в Подольске 5 декабря прошли возложения венков и цветов к памятникам воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

Мероприятия прошли в деревнях Коледино, Северово, Лаговское, Матвеевское, селе Сынково, поселках МИС, Молодежный, радиоцентра Романцево и Железнодорожный.

В возложениях цветов приняли участие депутаты совета депутатов городского округа, сотрудники территориального отдела Лаговский, представители предприятий, организаций, учреждений и жители.

5 декабря в стране отмечали День Воинской Славы России - День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой в 1941 году.