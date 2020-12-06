РИАМО - 6 дек. На предстоящей неделе на востоке Московского региона ожидается похолодание до минус 17 градусов в ночные часы, атмосферное давление с понедельника начнет понижаться и достигнет нормальных значений ближе к выходным, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«До конца рабочей недели мы будем находиться под влиянием антициклона. <...> В понедельник очень высокое атмосферное давление — 766 миллиметров ртутного столба. Это на 18-20 единиц выше нормы», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к выходным давление опустится до нормальных значений и составит порядка 748 миллиметров ртутного столба.

Синоптик также подчеркнул, что особенно низкие температуры на предстоящей неделе ожидаются в ночные часы на востоке Подмосковья.

«По области можно говорить, что местами на востоке до минус 12-17 градусов», — сказал собеседник агентства.

В понедельник и вторник будет облачно и без осадков. Ночью 7 декабря в Подмосковье будет минус 8-13 градусов и минус 9-11 градусов в Москве. Днем по области ожидается минус 5-7 градусов, в столице — минус 4-9 градусов. Днем во вторник будет минус 5-7 градусов в столице и минус 4-9 градусов в Подмосковье.

В среду и четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ночью 9 декабря температура в Москве опустится до минус 12 и до минус 14 в области. Днем в столице будет минус 5-7 градусов, а в Подмосковье минус 4-9 градусов. Похожие значения прогнозируют днем в четверг. Минус 6-8 градусов в Москве, а также минус 5-10 градусов по области.

«В пятницу ночью минус 10-15 градусов по области, минус 11-13 градусов в Москве. Днем минус 5-7 в столице, минус 4-9 градусов по области», — рассказал специалист.

По его словам, к выходным влияние антициклона на Московский регион постепенно начнет ослабевать. Погода будет облачная с прояснениями и без осадков. Ожидается от минус 4 до минус 6 в Москве, и от минус 3 до минус 8 градусов по области.