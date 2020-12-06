РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Жители подмосковного Подольска в возрасте от 50 лет и старше смогут попасть в программу профессиональной переподготовки в следующем году, сообщается в группе «Подольский центр занятости населения» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольском центре занятости получили дипломы граждане, которые прошли профессиональную переподготовку по программе обучения лиц старше 50 лет.

«Объявлен набор в группы для обучения в 2021 году. Принять участие в программе смогут граждане в возрасте от 50 лет и старше», - говорится в сообщении.

Подольский центр занятости населения находиться по адресу: Подольск, улица Февральская, дом 2А, телефон: 8 (4967) 63-04-13. также работает горячая линия: 8 (4967) 63-04-13.