РИАМО - 6 дек. Сотрудник патрульно-постовой службы в нерабочее время устроил стрельбу на Судостроительной улице в Москве, в результате этого пострадала несовершеннолетняя девочка, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Минувшей ночью от очевидцев поступили сообщения в полицию о звуках стрельбы на Судостроительной улице. Правоохранители обнаружили возле одного из жилых домов 33-летнего мужчину, который стрелял из травматического оружия. В результате инцидента травмы получила несовершеннолетняя, находившаяся рядом с ним.

«Стрелявшим оказался сотрудник патрульно-постовой службы, находившийся в свободное от службы время в гражданской одежде», — говорится в сообщении.

Материалы по данному факту переданы в органы следствия. На их основании в дальнейшем будет возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

По данному факту начата служебная проверка. По ее результатам виновный сотрудник будет уволен из ОВД, а также понесет установленное законом наказание. Ряд руководителей данного сотрудника ППС привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

По данным СМИ, 13-летнюю девочку доставили в больницу с пулевым ранением колена.

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