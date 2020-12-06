РИАМО - 6 дек. Порядка 6,5 тысячи заявок от более 1,7 тысячи горожан приняли на второй фестиваль творчества «Дороги, которые мы выбираем...» проекта «Московское долголетие», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Заявки поступили по направлениям «Изобразительное искусство», «Художественная фотография», «Вокальное искусство», «Музыкально-инструментальное искусство» и «Художественное слово».

«Самая популярная номинация — «Изобразительное искусство». Около 700 человек прислали более 3 тысяч творческих работ в разных жанрах и техниках. В номинации был поставлен рекорд по количеству поданных заявок от одного человека: 60-летняя Ольга Пеганова представила 48 своих картин», — говорится в сообщении.

Самой активной конкурсанткой фестиваля стала 64-летняя Надежда Алямовская из района Новокосино. Она подала заявки сразу в четыре номинации «Вокальное искусство», «Изобразительное искусство», «Музыкально-инструментальное искусство» и «Художественная фотография». А еще конкурсантка помогла оформить и подать заявки своим друзьям из «Московского долголетия».

Второй по популярности номинацией фестиваля стала «Художественная фотография». На данную номинацию свыше 2,4 тысячи снимков отправили порядка 500 человек. Самым старшим участником стал 92-летний Валентин Гуков из столичного района Левобережный.

Свыше 500 заявок горожане подали в номинации «Вокальное искусство» и «Музыкально-инструментальное искусство», более 3 тысяч заявок — в номинации «Художественное слово».

Лауреатов в каждой номинации выберет жюри. В него войдут представители организаторов мероприятия и члены общественного совета проекта «Московское долголетие».

Победителям вручат дипломы и подарки от проекта. Также по итогам мероприятия состоится онлайн-концерт победителей и лауреатов фестиваля и выставка художественных работ.