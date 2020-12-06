РИАМО - 6 дек. В Москве за сутки в больницы доставили 1404 пациента с коронавирусной инфекцией, на ИВЛ в настоящий момент находятся 462 человека, сообщает столичный оперштаб.

В мегаполисе за прошедшие сутки подтверждено 7512 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Среди заболевших 12,3% — дети, 40,6% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31% — от 46 до 65 лет. Еще 11,9% — горожане от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших люди старше 80 лет», — говорится в сообщении.

Все пациенты, и те, кто был с ними в контакте, находятся под наблюдением врачей.

Горожане старше 65 лет и москвичи с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим, это же правило распространяется на школьников 6-11 классов и студентов, обучающихся дистанционно.

Ранее в городе началась кампания по вакцинации жителей от коронавируса, планируется привить порядка 7 миллионов человек.

С начала пандемии в мегаполисе выявили 647 562 случая заболевания, врачи вылечили 490 844 человека, скончались 9349 пациентов.

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Текстовая трансляция

6 ДЕКАБРЯ

- 72 пациента с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9349 заболевших.

- 25 тыс человек приняли участие в третьем этапе испытаний вакцины от Covid‑19 в Москве. В столице открыли электронную запись на вакцинацию от коронавируса для горожан.

- Еще 5536 пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. Всего в городе выздоровели после заболевания 490 844 пациента.

- В Москве планируют привить от коронавируса около 7 млн горожан. В первую очередь прививку поставят тем, кто относится к группе риска во время пандемии.