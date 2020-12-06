РИАМО - 6 дек. Следственный комитет РФ на своем канале в YouTube опубликовал видеозапись, на которой трое подозреваемых в убийстве 16-летней девочки и ее родителей в Волоколамском городском округе дают показания на месте совершенного преступления.

На окраине СНТ «Малахит» в Волоколамском округе 4 декабря в заброшенном сгоревшем доме нашли фрагменты тел супружеской пары и их 16-летней дочери. Неподалеку обнаружили их обгоревший автомобиль. Двух москвичей и одного жителя Солнечногорска задержали по подозрению в убийстве.

«Наш автомобиль начал движение, чтобы перекрыть дорогу для машины погибших, я стоял с «Сайгой». <…> Навел ружье в сторону автомобиля, <…> прицелился и произвел выстрел», — сказал один из подозреваемых.

В ходе следственного эксперимента подозреваемые также показали, как сжигали машину убитых и их дом.

Ранее на допросе подозреваемые дали признательные показания.

По данным следствия, семья перестала выходить на связь несколько дней назад, после того как отправилась из Москвы на дачу в Подмосковье.

Видео следственного эксперимента на месте убийства семьи в Волоколамске>>