РИАМО - 6 дек. Ночь на воскресенье стала самой холодной в Подмосковье и Москве с начала зимы, также в столице отмечают рекордно высокое атмосферное давление, сообщил РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«На опорной метеостанции столицы ВДНХ минимальная температура воздуха ранним утром составила минус 8,8 градуса, это на 0,8 градуса ниже, чем было 3 декабря», - сказал собеседник агентства.

Синоптик добавил, что на юге города минимальная температура воздуха была минус 13,8 градусов. В Подмосковье самую низкую температуру зафиксировали в Черустях. Она составила минус 15,4 градуса.

Он отметил, что в Москве уже второй день подряд наблюдается рекордно высокое атмосферное давление. В 09:00 на метеостанции ВДНХ зафиксировали 767,2 миллиметра ртутного столба. Это примерно на 19 единиц превышает нормальные значения.

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