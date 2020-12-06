РИАМО - 6 дек. За минувшие сутки в столице зафиксировали 7512 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в мегаполисе выявили 647 562 случая Covid-19, сообщает московский оперштаб.

За сутки 5536 пациентов вылечились от коронавируса в столице, с начала пандемии выздоровели 490 844 человека. Скончались 72 пациента, за весь период умерли 9349 заболевших.

За сутки на территории России зафиксировано 29 039 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 20,9% пациентов не имели клинических проявлений заболевания. Также за сутки скончались 457 заболевших, полностью выздоровели 21 342 человека.

С начала пандемии в стране выявлено 2 460 770 случаев Covid-19, умер 43 141 пациент, вылечились 1 937 738 человек.

Ранее в Москве началась кампания по вакцинации жителей от коронавируса. В мегаполисе планируют привить от Covid-19 порядка 7 миллионов человек.

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Текстовая трансляция

6 ДЕКАБРЯ

- 72 пациента с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9349 заболевших.

- 25 тыс человек приняли участие в третьем этапе испытаний вакцины от Covid‑19 в Москве. В столице открыли электронную запись на вакцинацию от коронавируса для горожан.

- Еще 5536 пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. Всего в городе выздоровели после заболевания 490 844 пациента.

- В Москве планируют привить от коронавируса около 7 млн горожан. В первую очередь прививку поставят тем, кто относится к группе риска во время пандемии.