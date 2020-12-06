РИАМО - 6 дек. Трое подозреваемых в убийстве супружеской пары и их дочери в Волоколамском городском округе на следственном эксперименте детально рассказали, как происходила расправа, говорится сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

На окраине СНТ «Малахит» в Волоколамском округе 4 декабря в заброшенном сгоревшем доме нашли фрагменты тел супружеской пары и их 16-летней дочери. Неподалеку обнаружили их обгоревший автомобиль. Возбуждено уголовное дело. Двух москвичей и одного жителя Солнечногорска задержали по подозрению в убийстве.

«К настоящему времени с участием трех подозреваемых провели ряд следственных действий, в том числе проверки показаний на месте. Подозреваемые детально показали и рассказали, как совершали преступление», — говорится в сообщении.

Криминалисты изъяли оружие, из которого велась стрельба. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты стреляные гильзы.

На допросе подозреваемые дали признательные показания. По данным следствия, задержанные заявили, что совершили убийство в ходе конфликта из-за претензий в их адрес.

Специалисты проведут генетическую, баллистическую, дактилоскопическую и другие экспертизы. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Видео следственного эксперимента на месте убийства семьи в Волоколамске>>