РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Ко Дню Воинской Славы России активисты и квадроциклисты подмосковного Подольска возложили цветы к памятнику летчику Виктору Талалихину, сообщается в группе комитета по делам молодежи городского округа в соцсети «ВКонтакте».

5 декабря в стране отмечали День Воинской Славы России - День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой в 1941 году.

«В этот день сотрудники и волонтеры молодежного центра «Максимум» приняли участие в памятном мероприятии, посвященном 79-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой, которое прошло в парке Победы имени Талалихина», - говорится в сообщении.

В мероприятии также приняли участие квадроциклисты ATV Club Bizon. Собравшиеся почтили память погибших защитников Отечества, возложили цветы и венки к памятнику Герою Советского Союза летчику Виктору Талалихину.