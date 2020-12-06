РИАМО - 6 дек. Согласно данным Центробанка РФ, доля безналичных операций в конце этого года может превысить 70%, тенденция к увеличению таких транзакций наблюдается ежегодно, пишет в воскресенье газета «Известия».

Аналитики считают, что уже в следующем году три четверти всех покупок будут совершаться безналично.

«По прогнозам Банка России, доля безналичных операций в торговой рознице продолжит увеличиваться, в том числе благодаря развитию и продвижению системы быстрых платежей, которая работает с февраля 2019 года», — говорится в сообщении.

Эксперты уверены, что безнал постепенно вытеснит наличные деньги. Влияет на это и пандемия Covid-19 — граждане боятся заразиться через бумажные купюры.

Во время пандемии банки переключили свое внимание на развитие дистанционных каналов обслуживания клиентов: предлагали им виртуальные карты, доставку карты на дом, активно развивали интернет-эквайринг для бизнеса.

При этом россияне сами стали чаще использовать смартфон или карту с возможностью бесконтактной оплаты, а также совершать покупки онлайн.

Количество и объем безналичных операций в России увеличивается с 2008 года.

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Текстовая трансляция

6 ДЕКАБРЯ

- 72 пациента с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9349 заболевших.

- 25 тыс человек приняли участие в третьем этапе испытаний вакцины от Covid‑19 в Москве. В столице открыли электронную запись на вакцинацию от коронавируса для горожан.

- Еще 5536 пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. Всего в городе выздоровели после заболевания 490 844 пациента.

- В Москве планируют привить от коронавируса около 7 млн горожан. В первую очередь прививку поставят тем, кто относится к группе риска во время пандемии.