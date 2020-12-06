РИАМО - 6 дек. На остановке в 1-м Митинском переулке в столице мужчина в салоне автобуса несколько раз выстрелил из охолощенного пистолета, в результате инцидента пострадавших нет, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он уточнил, что вечером 5 декабря поступило сообщение о стрельбе по адресу: 1-й Митинский переулок, остановка общественного транспорта «Школа №1425».

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в салоне автобуса ЛиАЗ мужчина 1975 года рождения из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из охолощенного пистолета», — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших от выстрелов при данном инциденте нет.

Он добавил, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.