РИАМО - 6 дек. В течение этого года количество должников по кредитам, которым закрыли выезд из России, превысило 4 миллиона человек, сообщает Nation News.

Таковы данные Федеральной службы судебных приставов на 1 ноября 2020 года.

«В ноябре прошлого года количество должников составляло 3,4 миллиона граждан», —​ говорится в сообщении.

За десять месяцев этого года в стране вынесли 7,5 миллиона постановлений, которые касаются временного ограничения права на выезд граждан из России.