РИАМО - 6 дек. В бане в деревне Барское Орехово-Зуевского городского округа произошел пожар, площадь возгорания составила 960 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о происшествии в коттеджном поселке для работников завода компании «Мишлен» поступило в 20:08 5 декабря. К прибытию первой бригады пожарных пламя распространилось по площади 300 квадратных метров.

«В 21:00 площадь горения составляет 500 квадратных метров. В 21:32 площадь горения – 960 квадратных метров. В 21:35 – локализация пожара на площади 960 квадратных метров. В 22:12 – ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении.

Во время пожара никто не пострадал. Всего в тушении задействовали 34 человека и десять единиц техники.