РИАМО - 6 дек. С открытием ЦКАД в столице снизится поток транспорта на вылетных магистралях, уменьшится количество транзитного трафика, что скажется на транспортной ситуации для Москвы и Подмосковья, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

«Огромное количество транзитного трафика уйдет на ЦКАД с МКАД. Разгрузятся вылетные магистрали», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что завершить проект по строительству ЦКАД и замкнуть кольцо планируют в 2021 году.

На сегодняшний день движение для транспорта открыто на участках ЦКАД общей длиной 141 километр. До конца текущего года планируется запустить четвертый участок трассы длиной порядка 100 километров.

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