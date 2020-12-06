РИАМО - 6 дек. За прошедшие сутки в Москве скончались 72 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, всего умерли 9349 заболевших, сообщает оперштаб столицы.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.

В Москве начата кампания по вакцинации горожан от коронавируса. В мегаполисе планируют привить от Covid-19 около 7 миллионов человек.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 640 050 случаев Covid-19, выздоровели 490 844 пациента.

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Текстовая трансляция

6 ДЕКАБРЯ

- 72 пациента с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9349 заболевших.

- 25 тыс человек приняли участие в третьем этапе испытаний вакцины от Covid‑19 в Москве. В столице открыли электронную запись на вакцинацию от коронавируса для горожан.

- Еще 5536 пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. Всего в городе выздоровели после заболевания 490 844 пациента.

- В Москве планируют привить от коронавируса около 7 млн горожан. В первую очередь прививку поставят тем, кто относится к группе риска во время пандемии.