РИАМО - 6 дек. В третьем этапе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции в столице участвуют порядка 40 тысяч добровольцев, на сегодняшний день приняли участие 25 тысяч человек, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

«Создаем систему третьего этапа испытания вакцины. Это около 40 тысяч добровольцев, 25 тысяч которых уже прошли вакцинацию, и мы наращиваем этот объем», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в столице стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса для горожан. Первоочередное право на прививку получили москвичи их групп риска. Это стало возможным благодаря накопленному опыту борьбы с пандемией.

С начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 640 050 случаев Covid-19, вылечили 490 844 человека.

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Текстовая трансляция

6 ДЕКАБРЯ

- 72 пациента с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9349 заболевших.

- 25 тыс человек приняли участие в третьем этапе испытаний вакцины от Covid‑19 в Москве. В столице открыли электронную запись на вакцинацию от коронавируса для горожан.

- Еще 5536 пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. Всего в городе выздоровели после заболевания 490 844 пациента.

- В Москве планируют привить от коронавируса около 7 млн горожан. В первую очередь прививку поставят тем, кто относится к группе риска во время пандемии.