РИАМО - 6 дек. Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 5536 человек, всего в городе выздоровели после заболевания 490 844 пациента, сообщает столичный оперштаб.

«Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования», - говорится в сообщении.

Вылечившимся горожанам в возрасте от 18 до 55 лет предлагают стать донорами плазмы. Кроме того, переболевшие Covid-19 могут стать социальными волонтерами для тех, кто проходит лечение на дому.

По данным вопросам можно обратиться на горячую линию по номеру: 8 (495) 870-45-16. Операторы принимают звонки каждый день с 09:00 до 19:00.

Всего с начала пандемии в городе заболели коронавирусом 640 050 человек.