РИАМО - 6 дек. В ходе массовой вакцинации от Covid-19 в столице планируют привить порядка 7 миллионов человек, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы должны вакцинировать на всю перспективу 6-7 миллионов человек. <...> Необходимо постепенно <...> заходить, отрабатывая механизмы и цифровой записи, и логистики», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр добавил, что Москва первая в стране открыла электронную запись на вакцинацию от коронавируса для людей, которые относятся к группе риска во время пандемии.

Всего с начала пандемии в мегаполисе было выявлено 640 050 случаев коронавирусной инфекции.

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