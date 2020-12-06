РИАМО - 6 дек. В воскресенье в Подмосковье и Москве будет преимущественно без осадков, переменная облачность и до минус 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве - минус 7 - минус 5, по области - минус 8 - минус 3 градуса», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, на погоду повлияет северо-западная периферия антициклона. Среднесуточная температура опустится на 3 градуса ниже климатической нормы.

Влажность воздуха составит порядка 70%, а атмосферное давление в дневные часы поднимется до 768 миллиметров ртутного столба.