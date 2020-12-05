РИАМО - 5 дек. Дополнительный поезд назначат в преддверии новогодних праздников из Москвы до курорта Роза Хутор в Сочи, сообщается на сайте Федеральной пассажирской компании.
Со станции Роза Хутор поезд отправится 3, 5, 7, 9 января в 19:48 и будет следовать через Адлер в столицу.
В настоящий момент для пассажиров уже открыта продажа билетов в плацкартные, купейные вагоны и вагоны СВ. Билеты можно купить в кассах, на сайте РЖД или в приложении.
Для безопасной перевозки пассажиров в поездах дальнего следования приняты все необходимые антиковидные меры. Вагоны проходят тщательную санитарную обработку, а пассажирам дважды в сутки измеряют температуру.
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