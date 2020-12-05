РИАМО - 5 дек. Сотрудники полиции задержали на востоке столицы 40-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Обыск оперативники провели в квартире москвича на Сиреневом бульваре.

«Изъятые предметы являются пистолетом Макарова калибра 9 миллиметров. Патрон относится к стандартному боеприпасу к пистолету ПМ. Изъятое оружие и патрон пригодны для стрельбы», — говорится в сообщении.

Сам мужчина рассказал, что нашел оружие ранее на улице.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело и поместили его под подписку о невыезде.