РИАМО - 6 дек. На Фрунзенской набережной в столице из-за проведения киносъемок в воскресенье частично ограничат движение автомобилей с 09:00 до 11:00, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Из-за киносъемок будет закрыт для проезда участок Фрунзенской набережной. Движение перекроют от улицы Тимура Фрунзе до 1-й Фрунзенской улицы», — говорится в сообщении.

Жителям напомнили, что в настоящее время в городе ограничено движение автомобилей на нескольких участках дорог.

Так, до 7 декабря ограничено движение транспорта по Ивантеевской улице, до 25 апреля 2021 года — в Скрябинском переулке, до 20 июня 2021 года — на улице Верхние Поля, до 25 января 2021 года — на улице Лескова, а до 27 декабря — в Хлебном переулке.​