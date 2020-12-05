РИАМО - 5 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил волонтеров с Днем добровольца, а также поблагодарил их за деятельность во время пандемии.

«В День добровольца хочу сказать огромное спасибо всем волонтерам! В Москве сотни организаций, участники которых делают добрые дела. Помогают приютам для бездомных животных, занимаются экологией, социальным волонтерством», — написал мэр на своей странице «ВКонтакте».

Большую пользу городу также приносят пожарные-добровольцы и многие другие, подчеркнул он.

По словам Собянина, особую роль волонтеры стали играть с приходом в Москву пандемии коронавируса. К акции #Мывместе присоединились тысячи неравнодушных людей, чтобы помочь пенсионерам, многодетным семьям и одиноким горожанам.

«Несколько раз за последние месяцы встречался с добровольцами — люди с невероятной энергетикой и старающиеся помогать абсолютно беззаветно! <…> Спасибо вам, друзья, ваша помощь бесценна!», — добавил градоначальник.

В субботу, 5 декабря, в мире отмечается Международный день добровольцев. Тематические также акции проходят по всей России.